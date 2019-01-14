Pendik’te limana giriş için bekleyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İstanbul Pendik limanına girmek için bekleyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Limanda meydana gelen aksamalardan dolayı oluşan kuyruk, tır şoförlerini isyan ettirdi.

İstanbul'dan İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine deniz yolu ile gitmek isteyen tır şoförleri Pendik limanında yoğunluğa neden oldu. Hafta sonu olması ve limandaki aşırı yoğunluktan dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 gündür kuyrukta bekleyen tır şoförleri ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve her seferinde bu çileyi çektiklerini dile getirerek yetkililerden yardım istedi. Tırların kuyruk oluşturduğu yol kenarında ise çöplerin birikmesi dikkat çekti. Öte yandan, 3 şeritli yolda tırların bir şeridi işgal etmesinin trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdüğü görüldü.

12 saattir beklediğini söyleyen tır şoförü Mustafa İşler, "Şu anda öğlen 15.20 geçiyor. Yani 12 saattir kuyruktayız. Bugün pazar yetkililer çoluğun çocuğun başında ama bizi gören yok duyan yok. Bu çilemiz her zaman böyle genelde hafta sonları ve bayramlarda bu çileyi çekiyoruz. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadığımız gibi lavabo da yok. Burada mahalle arası insanlar bize başka gözle bakıyorlar. Bu konuda çok rahatsızız. Ama biz de ekmeğimizin peşinde olmak zorundayız. Yetkililerden biran önce bu işe bir çözüm, bir çare üretmelerini bekliyoruz. Az önce polisler geldi. Hem çekiciye hem dorseye ayrı ayrı ceza yazdılar" dedi.

Kaynak: İHA