Pendik'te Meslek Seçiminde Öğrenci Ve Eğitmenlere Tavsiyeler verildi

Pendik Belediyesinin Avrupa Birliği hibe desteğiyle gençlerin meslek seçimininde yaşadıkları sorunlara yönelik başlattığı “Meslek Seçiminde Gençlik Politikaları” projesi sona erdi. Toplantıya katılan akademisyenler Ece Tözeniş ve Funda Kılıç öğretmenlere “Rehberlik saatleri arttırılmalı”, öğrencilere de “Hızlı karar vermeyin, bazen tecrübe sonrası karar almak daha iyi olabilir” tavsiyelerinde bulundu.

Projenin kapanış toplantısı için Atatürk Kültür Merkezi’nde moderatörlüğünü Gazeteci ve TV Program Yapımcısı Şaban Özdemir`in yaptığı bir panel düzenlendi. Panel öncesinde ise projenin sonuç bildirgesi okundu. Bildirgede eğitim, bireysel etkenler ve çağın gerekliliği başlıklarında öneriler sunuldu.

"Rehberlik saatlerinin arttırılması lazım"

Panele katılan Üsküdar Üniversitesi’nden Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş rehber öğretmenlerin önemine değinerek “Rehberlik saatleri yeterli değil. Öğretmenlerin bu konuda önünün biraz daha açılması ve sayılarının da arttırılması lazım. Çünkü okullarda öğrenci sayısı gerçekten çok” dedi.

Şehir Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Funda Kılıç ise öğrencinin hangi alanda iyi olduğunu bilmesi için bazen tecrübe yaşamasının daha iyi olabileceğini belirterek “Nerede iyi olmanızı tabiki bilmeniz gerekiyor; ancak bunun için de zaman geçmesi gerekiyor.

Tecrübe ettikten sonra ben burada iyiyim ya da bu iş bana göre değilmiş diyebilirsiniz ” şeklinde konuştu. Gençlere “İyi yönetmek için önce yönetilmeniz lazım” diyen Funda Kılıç “Özellikle girişimci gençler günümüz çalışma şartlarını, sistemi eleştirebiliyorlar ancak kurdukları şirketlerin başına geçtiklerinde o eleştirdikleri şirket yapısını kurmuş oluyorlar” dedi.