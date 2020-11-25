Pendik'te Mete Yarar “Mavi Vatan” konseptini anlattı!

Mavi Vatan konseptinin Türkiye’ye biraz geç girdiğini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen "Aktüel Bakış" Seminerinde anlatan Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, konuyla ilgili bilgilerini dinleyicilere aktardı.

''NEDEN ŞİMDİ MAVİ VATAN?''

Ekin Olcayto’nın “Neden şimdi Mavi Vatan?” sorusunu cevaplayan Mete Yarar, konuyu enerji kaynakları ve güvenlik açısından değerlendirdi. Gelişen teknolojiyle denizden enerji kaynağı çıkarmanın öneminin artmasını ilk sebep olarak belirten Yarar, güvenlik konusunda ise ABD’nin karasularına gösterdiği hassasiyeti örnek gösterdi ve şöyle devam etti: “Denizi koruyamazsanız ana karayı koruyamazsınız. Mavi Vatan konsepti Türkiye’ye biraz geç girdi; ama uzun yıllar konuşacağımız birinci konu olacak.Mavi Vatan deyince 462 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz.Mesela Amerikalılar kıtanın korunmasının birinci önceliğinin karada değil, denizde olması gerektiğini söyler. Yani Pasifik ve Atlantik Okyanuslarını tutabilirsek asla işgal edilemeyiz derler.” Mete Yarar, konuşmasında Akdeniz’de her ne kadar Fransa dillendirilse de esas sorun yaşayacağımız ülkenin ABD olduğunu vurguladı.

''AVRUPA'DA ALMANYA DIŞINDA ÜLKE KALMAYACAK''

Önümüzdeki yıllarda Avrupa’da Almanya’nın dışında birçok ülkenin yok olacağını iddia eden Mete Yarar, kahin olmadığını, okuduğu raporlara göre değerlendirmede bulunduğunu belirterek Sovyetlerin yıkılma dönemini örnek gösterdi ve şunları söyledi: “Evrensel raporlar var bunları okuyarak söylüyorum, kahin değilim. 2025 ila 2030 yılları arasında bugün gördüğünüz birçok ülkeyi fiilen göremeyeceksiniz. Avrupa’da Almanya’nın dışında ülke kalmayacak. Kahin misin diyenler geçmişe bakmalı. Sovyetlerin çöküşü raporlarla 1980’lerin başında öngörülüyordu. Ne oldu? Çöküşle birlikte kaç tane ülke çıktı? Keza Yugoslavya’dan da öyle. Size 1990 yılında Sovyetlerden çok sayıda ülke çıkacak deseydim deli derdiniz.''

''ŞU ANDA 28 ÜLKEDE ÇOK ŞİDDETLİ VEKALET SAVAŞI VAR''

Ekin Olcayto’nun 3. Dünya Savaşı sorusunu net bir şekilde cevaplayan Mete Yarar: “Fiili olarak zaten 3. Dünya Savaşı yaşanıyor” dedi. Savaşın konseptinin değiştiğini belirten Yarar: “2. Dünya Savaşından daha fazla ülke şu anda savaşıyor. Sadece konsept, topla tüfekle değil asimetrik şekilde. Bunun içinde siber saldırılar var, virüs saldırıları var, ekonomik saldırılar var. Şu anda 28 ülkede çok şiddetli vekalet savaşı var. Göç eden ve ölen insan sayısı 2. Dünya Savaşı’nı geçmiş durumda.” dedi.

''PENDİK BELEDİYESİNİ KUTLUYORUM''

Pendik Belediyesini de tebrik eden Mete Yarar: “Pandemi dönemi uzun bir dönem. Bu program insanların kültür sanat faaliyetlerini ıskalamamak, teknolojiyle doğru entegre etmek, sosyal medyayı doğru kullanmak açısından çok önemli. İstanbul’da yanılmıyorsam bir ya da iki belediye sosyal medya üzerinde program yapıyor. Pendik Belediyesini kutluyorum.” dedi.