Pendik'te normalleşme sürecinin ilk etkinliği 'Kitap Okuma' oldu!

Pendik'te sosyal mesafe kuralları çerçevesinde normalleşme sürecinin ilk etkinliği olarak “Açık Hava Kitap Okuma Etkinliği” düzenlendi.

Yazar Hayati İnanç’ın katıldığı Pendik Belediyesi'nin normalleşme sürecinin ilk etkinliği olan Açık Hava Kitap Okuma Etkinliği'nde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kaymakam İlhan Ünsal ve yüzlerce kitapseverle birlikte kitap okudu. Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe aileleriyle birlikte gelen genç kitapseverler, alandaki oturma düzenleriyle “Oku!” mesajı verdi.

''BÖYLE FARKINDALIKLARA İHTİYACIMIZ VAR''

Etkinliğe katılan Yazar Hayati İnanç, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Pendik’te normalleşmeye doğru yerden başlandı, yani kitap okumaktan. Son yıllarda kitap okuma konusunda ciddi bir uyanış var. Bu etkinlik de bu uyanışın bir parçası. Böyle farkındalıklara ihtiyacımız var, sizlere teşekkür ederim.” dedi.

''İLK EMİR OKU!''

Vedat Bilir, deneyimli orkestrasıyla verdiği müzik ziyafetiyle sonlanan etkinlikte gelen herkese maske ve kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Kitap okuma öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin “Normal hayata dönüş sürecindeki ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İlk emir ‘Oku!’, biz de ilk etkinliğimizi bu doğrultuda anlamlı kılalım istedik.” dedi. Kütüphanelerin 29 Haziran’da açılacağını belirten Başkan Ahmet Cin: “Kütüphanelerimizin de üye sayılarımızın da kitaplarımızın da sayılarını artırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.