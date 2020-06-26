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  3. Pendik'te normalleşme sürecinin ilk etkinliği 'Kitap Okuma' oldu!

Pendik'te normalleşme sürecinin ilk etkinliği 'Kitap Okuma' oldu!

1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının atılmasıyla Pendik Belediyesi, ilk etkinliği olan Açık Hava Kitap Okuma Etkinliği'ni Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdi. Yazar Hayati İnanç’ın katıldığı etkinlikte Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kaymakam İlhan Ünsal ve yüzlerce kitapseverle birlikte kitap okudu.

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26 Haziran 2020 Cuma 15:08

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