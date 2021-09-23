Pendik'te Okul Zabıta Ekipleri öğrencilerin güvenliği için görev başında
Pendik Okul Zabıta Ekipleri okula giriş-çıkış saatlerinde trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.
Pendik Okul Zabıta Ekipleri geçen hafta okulların açılmasıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle cadde üzerinde eğitim veren okul önlerindeki trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.
Aynı zamanda velilerin okula giriş-çıkış saatlerinde oluşturdukları kalabalığı da engelleyerek pandemi kurallarına uygun şekilde mesafe kontrolü yapıyor.