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Pendik'te Okul Zabıta Ekipleri öğrencilerin güvenliği için görev başında

Pendik Okul Zabıta Ekipleri okula giriş-çıkış saatlerinde trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

Pendik'te Okul Zabıta Ekipleri öğrencilerin güvenliği için görev başında

Pendik Okul Zabıta Ekipleri geçen hafta okulların açılmasıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle cadde üzerinde eğitim veren okul önlerindeki trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

Aynı zamanda velilerin okula giriş-çıkış saatlerinde oluşturdukları kalabalığı da engelleyerek pandemi kurallarına uygun şekilde mesafe kontrolü yapıyor.

Pendik'te Okul Zabıta Ekipleri öğrencilerin güvenliği için görev başındaPendik'te Okul Zabıta Ekipleri öğrencilerin güvenliği için görev başındaPendik'te Okul Zabıta Ekipleri öğrencilerin güvenliği için görev başında

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