Tuzla'da 65 yaş üstü vatandaşların doğum günü sürprizlerine devam ediliyor!Son dakika... Bakan Akar'dan S-400 ve Yunanistan açıklamasıÇukurova dizisinin Behice'si Esra Dermancıoğlu diziye veda ettiNijerya'da yatılı okula saldırı! Yüzlerce çocuk kaçırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı!Dijital para vaadi ile insanları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi!Kutsi, rol aldığı Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncusunun annesi ile evleniyor.Hukuk reformu kadına şiddeti bitirecek: Rehabilite edilecekler!Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e doğum günü paylaşımı. 'Güzeller güzeli'Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!

Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!

Alınan kararlar doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Pendik'te de 1 Mart itibariyle açılacak okulların temizlik ve bakımları Pendik Belediyesi ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.

Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!

Pendik Belediyesi ekipleri 1 Mart'ta açılması kararlaştırılan ilçe genelindeki 134 devlet okulunun temizlik çalışmalarını yapmayı sürdürüyor. 

Bakanlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda yurt genelinde olduğu gibi Pendik'te de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Pendik Belediyesi ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki 134 devlet okulunda temizlik çalışmalarının startını verdi. 

Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!

KORONAVİRÜSE KARŞŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Koronavirüs salgınına karşı yapılan dezenfektan çalışmalarının yanı sıra okulların bahçelerini “ravo”yla süpürüp sınıflarda sıralar ve pencereler silerek ince temizlik yapan belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayı hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT