Pendik'te okullar 1 Mart'a hazırlanıyor!

Pendik Belediyesi ekipleri 1 Mart'ta açılması kararlaştırılan ilçe genelindeki 134 devlet okulunun temizlik çalışmalarını yapmayı sürdürüyor.

Bakanlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda yurt genelinde olduğu gibi Pendik'te de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Pendik Belediyesi ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki 134 devlet okulunda temizlik çalışmalarının startını verdi.

KORONAVİRÜSE KARŞŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Koronavirüs salgınına karşı yapılan dezenfektan çalışmalarının yanı sıra okulların bahçelerini “ravo”yla süpürüp sınıflarda sıralar ve pencereler silerek ince temizlik yapan belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayı hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.