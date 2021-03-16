Pendik'te okullar meyve verecek!

Pendik Belediyesinin okullara yönelik sürdürdüğü Meyve Bahçesi Projesi devam ediyor. İlk olarak Çamlık İlkokulu’nda kurulan meyve bahçeleri, ilçe genelindeki okullarda yaygınlaştırılıyor. Son olarak Sanayi Mahallesi Aşık Şenlik İlkokulu, Güllübağlar İMKB Mesleki Teknik Lisesi ve Çamçeşme Mahallesi Alparslan Anadolu Lisesi’ne de meyve bahçesi kuruldu.

250 MEYVE AĞACI DİKİLDİ

Meyve bahçeleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların uygun olan boş alanlarına kuruluyor. Bahçelere elma, erik, ayva, şeftali, incir, armut, ceviz ve kiraz ağaçları dikiliyor. Bakımları ise öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılıyor. Böylece öğrenciler hem ağaçları tanıyor hem de nasıl bakım yapılacağına dair pratik bilgi sahibi oluyor. Proje kapsamında şimdiye kadar okullara 250 meyve ağacı dikildi.