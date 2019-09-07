Pendik'te okullar yeni dönem için hazır

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesi için Pendik Belediyesi okullarda genel bir temizlik ve ilaçlama çalışması yapıyor. Pendik Belediyesi ekipleri okul bahçelerinden lavabolara kadar temizlik faaliyetini had safhada sürdürüyor.

Temizlik ve ilaçlama çalışması ilçe sınırlarında faaliyet gösteren tüm devlet okullarında yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri özel kimyasallarla haşerelere karşı ilaçlama yaparken Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de kapılardan sıralara kadar okulların tüm fiziki bölümlerinde temizlik yapıyor.

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesi için yürütülen temizlik ve ilaçlama çalışması bu haftasonu tamamlanmış olacak.