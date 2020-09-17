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Pendik'te okullarda temizlik mesaisi!

Tüm yurtta 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında gerçekleşecek olan yüz yüze eğitim döneminin başlamasına az bir zaman kala Pendik Belediyesi ekipleri, okullarda sağlıklı bir ortam oluşması için başlattıkları dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Pendik'te okullarda temizlik mesaisi!

Koronavirüse karşı uygulanması gereken her türlü tedbiri alan Pendik Belediyesi, yüz yüze eğitim programı öncesi ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışmalarını sürüdürüyor.

İlkokul 1. sınıflar ile okul öncesi eğitim alan öğrenciler önümüzdeki haftadan itibaren 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlıyor. Pendik Belediyesi de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı bir ortam oluşturmak ve salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla okulları dezenfekte ediyor.

Pendik'te okullarda temizlik mesaisi!

165 OKUL TEMİZLENECEK

Belediye ekipleri yalnızca sınıfların değil kütüphane, laboratuvar, tuvalet, öğretmenler odası, depo dahil okulların tüm bölümlerinde çalışıyor. Bu hafta sonuna kadar sürecek dezenfektasyon çalışması Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 165 okulda gerçekleşecek.

Pendik'te okullarda temizlik mesaisi!Pendik'te okullarda temizlik mesaisi!

Okan Gül
Video Editörü


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