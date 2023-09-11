Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında İstanbul Pendik'te Kurtdoğmuş Köyü'nde meydana geldi. İddiaya henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının yoğun şekilde olduğu ormanlık alanda alevler giderek büyüdü. Yangının giderek büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yaklaşık 50 dönüm alanın yandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurtdoğmuş Köyü muhtarı, "Haberi ormanın içinde oturan bir evden öğrendik. Ateş var dediler, büyüyor dediler. Yakındım hemen geldim. Rüzgar çok, tereddüt ettim. Hemen itfaiye ve diğer ekipleri aradım. Önce giremedik alana itfaiye ekipleri ile ormanın ortasında alev vardı. Müdahale zor oldu ama ilk müdahale yapıldı" dedi.

Yangını gören bir vatandaşlardan Yusuf Ardınç, "Yangın ufaktı ama sonradan büyüdü. Ormanın orta alanı yakılmış. Müdahale etmek zor oldu. Biz edemedik. Güçlükle söndürdük" dedi.

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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