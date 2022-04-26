Pendik'te Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde kentsel dönüşüm başladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017 yılında riskli alan ilan edilen Orta ve Dumlupınar Mahalleleri için kentsel dönüşüm süreci devam ediyor.

2020 yılında anlaşmaya varılan hak sahiplerinin tahliye ettikleri yapıların yıkımına başlandı. Toplamda 447 yapının yıkılacağı (1.442 Bağımsız Bölüm) proje alanında, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alınan yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.

2 BİNİ AŞKIN KONUT İNŞA EDİLECEK

Kentsel dönüşüm kapsamında bölgeye deprem ve afetlere karşı güvenli yapılar yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Orta ve Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışması kapsamında 1.826 konut ve 255 dükkân olmak üzere toplam 2.081 Bağımsız Bölüm inşa edilecek.

"MODERN YAŞAM ALANI OLACAK"

Pendik’te önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını BELİRTEN Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da bu bölgemizle ilgili yakından ilgileniyor. Koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarda artık dönüşümü başlattık. Burası yeni yolları, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla Pendik’e yakışır modern yaşam alanı olacak. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.