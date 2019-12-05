Pendik'te Osmanlı kenti Domaniç büyük ilgi gördü

26 ressamdan 70’e yakın yer aldığı Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) sanatçıları tarafından yapılan Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölgelerden biri olan Domaniç'in resimlerle anlatıldığı “Kuruluşun Beşiği Domaniç” sergisi, Mehmet Akif Esoy Sanat Merkezi’nde açıldı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'nin (KÜSAD) düzenlediği “Kuruluşun Beşiği Domaniç” Sergisi, Mehmet Akif Esoy Sanat Merkezi’nde açıldı. Derneğe bağlı 26 sanatçının katıldığı sergide Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bölgelerden biri olan Domaniç’in köyleri ve toplum kültürü, resim ve çinilerle anlatılıyor. Serginin açılışında bir konuşma yapan Dernek Başkanı Bayram Yıldız, Pendik Belediyesine teşekkür ederek “KÜSAD olarak Pendik’e beşinci gelişimiz. Kütahyamız kültür anlamında Pendik’e entegre olmuş durumda. Bu durumdan çok memnunuz.” dedi.

''NE ÇOBANLIĞI NE DE RESSAMLIĞI BIRAKABİLİRİM''

Kuruluşun Beşiği Domaniç Sergisi’nde 70’e yakın eser sergileniyor. Sergiye katılan sanatçılar arasında KÜSAD Üyesi Halil Kırkıl da yer alıyor. Resimleri kadar yaşam biçimiyle de dikkat çeken Kırkıl, Kütahya’da çobanlık yapıyor. “Ne çobanlığı ne de ressamlığı bırakabilirim.” diyen Halil Kırkıl, hiçbir eğitim almadığı halde çobanlık yaptığı bölgeleri ustalıkla resmediyor.

Kuruluşun Beşiği Domaniç Sergisi 13 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.