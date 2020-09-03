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  3. Pendik'te otobüs gişelerdeki bariyerlere çarptı! 24 yaralı var

Pendik'te otobüs gişelerdeki bariyerlere çarptı! 24 yaralı var

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, Kurtköy gişelerdeki bariyerlere çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastaneye gönderirken o anlar ise kameralara yansıdı.

Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü hızını alamayıp gişelerdeki bariyerlere çarptı. Gerçekleşen kazada 24 kişi yaralanırken görüntüler ise cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.

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03 Eylül 2020 Perşembe 17:55
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