Pendik'te otobüs gişelerdeki bariyerlere çarptı! 24 yaralı var

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, Kurtköy gişelerdeki bariyerlere çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastaneye gönderirken o anlar ise kameralara yansıdı.