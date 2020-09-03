Pendik'te otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 16.15 sıralarında kaza meydana geldi. Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Özel Halk Otobüs gişelerdeki beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları kırılan otobüste çocukların da olduğu öğrenildi.

24 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan kazanın henüz sebebi bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 24 yolcu yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.