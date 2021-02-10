Pendik'te park projeleri hizmete girmeye devam ediyor!

Pendik'te ailelerin çocuklarıyla güzel vakit geçirebileceği Salkım Sokak ve Hacı Osman Sokak Parkları ve Kurtköy Güzelbağ Parkı yapılan çalışmaların ardından hizmet vermeye başladı.

Yapımı tamamlanan parklardan Güllübağlar Salkım Sokak Parkı, uzun yürüyüş yollarıyla birlikte toplamda 4 bin 281 metrekarelik alana sahip. Çocuk Oyun Alanı, Fitness Alanı ve Oturma Alanlarının bulunduğu parkta engelsiz oyun donatıları da yer alıyor. Sülüntepe Mahallesi’nde 376 metrekarelik alanda kurulan Hacı Osman Sokak Parkı’nda ise küçük alanı sebebiyle sadece çocuk oyun alanı, oturma alanları bulunuyor.

PARK SAYISI 198 OLDU

Yapımı devam eden Kurtköy Güzelbağ Sokak Parkı ise tamamlanmak üzere. Kurtköy Mahallesi’nin 16. parkı olacak park, 328 metrekarelik bir alana sahip. Çocuk Oyun Alanı ve Oturma Alanına sahip park, hizmete girdiğinde Pendik’teki park sayısı 198 olacak.