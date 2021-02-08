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  3. Pendik'te pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu madde çıktı!

Pendik'te pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu madde çıktı!

İstanbul Pendik'te polislerden kaçan şüpheli şahıslardan biri uyuşturucu maddeyi halıya sararak evin balkonundan polislere fırlattı. Ardından arka pencereden kaçan şahıs başka bir adreste kıskıvrak yakalandı.

Esenler Mahallesi Aynalı Çeşme Sokak'ta saat 02:00 sıralarında meydana gelen olayda şüpheli şahıslar polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. O esnada şahıslardan biri Aynalı Çeşme Sokağı'nda yakalanırken diğeri aynı sokakta bulunan evine sığındı. 

HEM UYUŞTURUCU MADDE FIRLATTI HEM POLİSE DİRENDİ

Kimliği belirsiz şahıs polis ekiplerinin üzerine pencereden halı attı. Halının içinde poşete sarılı bir miktar uyuşturucu madde tespit edildi. Evin arka penceresinden atlayarak kaçan şahsı çevredekiler görerek polise haber verdi. Sokakta yakalanan arkadaşının verdiği başka bir adreste yakalanan ve Polise halı içerisinde uyuşturucu madde atan kişi yakalanınca kelepçe takılmak istenirken polise direndi.

Pendik'te pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu madde çıktı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin evde arama başlatması üzerine evin içerisinde biri pitbull cinsi köpek olmak üzere 2 köpek çıktı. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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