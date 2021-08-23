Pendik'te pitbull dehşeti! Yüzmek için girdiği denizden cesedi çıkarıldı!

Geçtiğimiz cuma günü Pendik'te denizde yüzen 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan isimli genç, denize giren pitbull cinsi köpeğin müdahalesi sonucu yaşamını yitirdi. Köpeğin sahibinden şikayetçi olan aile evlatlarının köpek yüzünden öldüğünü iddia ederken köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Pendik'te 2 arkadaşıyla beraber yüzmeye giden Oğuzhan Doğan, yüzdüğü sırada arkadaşının yanında bulunan pitbull cinsi köpeğin suya atlamasının ardından köpek tarafından suda ısırıldı. Doğan'ın çığlıklarının ardından denize atlayan köpeğin sahibi Yusuf K., köpeği sudan çıkartıp ortadan kayboldu.

''VÜCUDUNDA KÖPEK DİŞ İZİNE RASTLANDI''

O sırada denizde çırpınan 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan'ı kurtarmak için diğer arkadaşı ve çevredekiler denize atlayarak müdahale etmek istedi. Boğulan talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belirten aile şikayetçi oldu.

''BUNLAR BÖYLE SERBEST GEZMESİN''

Olayın araştırılıp, sorumluların cezalandırılmasını isteyen anne Hatice Doğan, gözyaşları içinde "Ben buradan adalet istiyorum. Başka anaların canları yanmasın istiyorum. Bu köpekler salınmasın. Bunlar böyle serbest gezmesin. Bunlara bir ceza verilsin." dedi.

''BU ZATEN YASAK OLAN KÖPEK''

Oğuzhan Doğan'ın babası Kadir Doğan ise açıklamasında, "Ciğerparem pisi pisine gitti. Arkadaşlarıyla denize gelmişler 3 arkadaş. Pitbull köpekleri de varmış. 2 taneymiş siyah bir köpek daha varmış. Bunlar denize pet şişe atıp köpeklere geri çıkarıyorlarmış. İfadelerini de okuduk ama hiçbir şey tatmin etmiyor bizi. Köpek ısırığı yok demiş ifadesinde. 'Sadece köpek yüzüyordu. Biz daldık çıktık, Oğuzhan hala içeride yüzüyordu. 5 dakika sonra batmaya başladı. Biz atladık,batmıştı kurtaramadık' demiş. Peki köpek ısırığı nereden geldi. Biz onun peşindeyiz. İlla ki birilerini zan altında bırakmak değil. Gerçek çıksın ortaya suçlu varsa. Zaten bu yasak olan bir köpek. Yasak olan köpeği sen nasıl tasmasız taşıyorsun. Yıkarken gördük, sağ kolunda diş izleri var. Göğsünde tırmalamalar var diyorlar. Bu şekilde ardından can havliyle panikle gitti işte" dedi.

''OĞLANI KURTARACAĞI YERDE KÖPEĞİ KURTARMIŞ''

Oğlunun çok iyi yüzme bildiğini söyleyen Doğan ise, " Oradaki el yazısıyla ifadesi alınan kişi, 'çok iyi yüzme biliyordu' demiş. O yıllardır yüzüyordu. İlk defa girmedi burada. Acaba köpeğe komut mu verdi yakala diye. Yüzerken köpek de sudaymış. Ondan sonra 'Köpek ısırıyor' diye bağırmış köpeğin sahibine. O da demiş ki, 'Şaka yapıyor.' Bırakmış arkasını dönmüş. İş bayağı ciddiye binince dönüyorlar. Görgü tanıklarının dediğine göre gelmiş köpeği almış denizden çıkarmış. Oğlanı kurtaracağı yerde köpeği kurtarmış. Gözden kaybolmuş. Dalmışlar güya çıkaramadık göremedik demişler. Sonra dalgıçlar gelip çıkarmışlar. Bu işin aydınlanması için şikayetçi oldum. Bir ihmal varsa cezasını çekmeden olmayacak." diye konuştu.

Polisin köpek sahibini yakalamak için çalışmalar başladığı öğrenildi.