Pendik'te sanat söyleşileri koronavirüs döneminde de devam ediyor!

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı’nın sunduğu Pendik Belediyesi instagram adresi üzerinden yapılan sanat söyleşilerinin geçtiğimiz gün yayınlanan bölümün konuğu Ebru Sanatçısı Alparslan Babaoğlu oldu. Babaoğlu, söyleşi de ebru sanatına başladığı yılları ve ebru sanatını geçmişten günümüze nasıl geldiği ile ilgili bilgilere değindi.

''BEN 'EBRU'YA YOK OLMASIN DİYE BAŞLADIM''

Söyleşide Prof. Dr. Hüsrev Subaşı’nın sorularını yanıtlayan Sanatçı Alparslan Babaoğlu, ebru sanatına başlama sebebinin “romantik bir nedeni” olmadığını belirterek “Ben ‘ebru’ya yok olmasın diye başladım. 1982 yılında askerliğim bittikten sonra bir arkadaşımın müze gibi olan evine gittim. Meraktan evindeki sanat eserlerini sordum. Bana bir ‘ebru’ gösterdi ve ‘Bu sanat kaybolacak.’ dedi. Ben de kaybolmasın, öğreneyim dedim ve bugünlere geldim. Yani romantik bir sebep değildi ilgim” dedi.

''EBRU'DA TEKNE ÇOK ÖNEMLİ''

Ebru sanatına ilgi duyanlara öneride de bulunan Alparslan Babaoğlu, ebru sanatından kullanılan ‘tekne’ye dikkat çekerek “Ebruyu birilerine sorarak öğrenemezsiniz. Ebruda tekne çok önemli. Teknenin davranışları size herşeyi söylüyor zaten. Örneğin boyalar açılıyor, geri topluyorsa tekne, sıvı demektir. Yani tekne davranışlarıyla size ne yapmanız gerektiğini ifade ediyor. Ama bu çok zaman geçirerek öğrenebileceğiniz bir şey.” şeklinde konuştu.

DÖRT SANAT SÖYLEŞİSİNE DAHA YER VERİLECEK

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı aralık ayı boyunca dört sanat söyleşisi daha sunacak. Söyleşiler “Dünden Bugüne Ebru Sanatımız” Programında olduğu gibi İnstagram üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

-10 ARALIK Perşembe 15.00

“ÇİNİ SANATINA GENEL BAKIŞ”

Konuk: Dr. Öğr. Üyesi Latife AKTAN ÖZEL

-17 ARALIK Perşembe 15.00

“BİR İSTANBUL SANATI OLARAK HAT”

-24 ARALIK Perşembe 15.00

“TEZHİP SANATINA GENEL BAKIŞ”

Konuk: Dr. Öğr. ÜyesiNihal ARICI

-31 ARALIK Perşembe 15.00

“MİNYATÜR SANATININ DÜNÜ BUGÜNÜ”

Konuk: Dr. Öğr. ÜyesiHilal ARPACIOĞLU