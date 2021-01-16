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  3. Pendik'te sarkıntılık yapan genç dehşet saçtı!

Pendik'te sarkıntılık yapan genç dehşet saçtı!

Pendik'te gece saatlerinde daha önce tanıştığı kızın evinin önüne gelen Necati isimli bir kişi, kıza sarkıntılık ve tehditte bulununca kızın dayısı ve mahalleli ile kavgaya girişti. Olayda yanında getirdiği silahı ateşleyen zanlı olay yerinden kaçarken kızın dayısı da hayatını kaybetti.

Pendik'te Necati isimli bir kişi daha önceden tanıştığı bir kızın evinini önüne gelip kıza tehdit ve sarkıntılık da bulununca kızın dayısı ve mahalleliyle kavga etti. Yaşanan olayda cebindeki silahıyla ortalığa ateş açan kişi, kızın dayısını öldürürken bir kişiyi de yaraladı.

Pendik'te saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle Kavuniçi sokakta meydana gelen olayda daha önceden tanıştığı kıza sarkıntılık ve tehditte bulunan isminin Necati olduğu öğrenilen kişi kızın evininin önüne geldi. Bir kişi tarafından dayısına rahatsız edildiğini söyleyen kız dayısı ve mahalledeki vatandaşlarla kendisini rahatsız eden Necati adlı kişiyle kavgaya tutuştu. Çıkan kavga sonucu sarkıntılık yapan Necati adlı kişi silahını çıkararak peş peşe ateş etti.

Pendik'te sarkıntılık yapan genç dehşet saçtı!

KIZIN DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonrasında olay yerinden koşarak hızla kayıplara karıştı. Kurşunların isabet ettiği kızın dayısı Hasan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken mahalleden bir kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi.

Pendik'te sarkıntılık yapan genç dehşet saçtı!

ZANLI BİR SÜRE SONRA YAKALANDI

Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemenin yapmış olduğu çalışmalar sonucu hayatını kaybeden Hasan Yılmaz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay yerinde kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan mahalle sakini ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Necati adındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pendik'te sarkıntılık yapan genç dehşet saçtı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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