Pendik'te şaşırtan hırsızlık! Apartman sakini hırsızların arkasından bakakaldı
Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde 3 hırsız, gündüz vakti girdikleri evden eşyaları çalıp apartmandan çıktıkları sırada apartmanda yaşayan bir kadınla yüz yüze geldi. Durumu fark ettirmeden hızla oradan uzaklaşan hırsızlar araçlarına binip kaçarken kadın ise şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar anbean kameralara kaydedildi
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11 Aralık 2020 Cuma 12:02
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