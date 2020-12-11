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  3. Pendik'te şaşırtan hırsızlık! Apartman sakini hırsızların arkasından bakakaldı

Pendik'te şaşırtan hırsızlık! Apartman sakini hırsızların arkasından bakakaldı

Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde 3 hırsız, gündüz vakti girdikleri evden eşyaları çalıp apartmandan çıktıkları sırada apartmanda yaşayan bir kadınla yüz yüze geldi. Durumu fark ettirmeden hızla oradan uzaklaşan hırsızlar araçlarına binip kaçarken kadın ise şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar anbean kameralara kaydedildi

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11 Aralık 2020 Cuma 12:02
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