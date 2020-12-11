Pendik'te şaşırtan hırsızlık! Apartman sakini hırsızların arkasından bakakaldı

Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde 3 hırsız, gündüz vakti girdikleri evden eşyaları çalıp apartmandan çıktıkları sırada apartmanda yaşayan bir kadınla yüz yüze geldi. Durumu fark ettirmeden hızla oradan uzaklaşan hırsızlar araçlarına binip kaçarken kadın ise şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar anbean kameralara kaydedildi