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  3. Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı

Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı

Pendik'de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.

Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı

Pendik'de bir vatandaş, su baskını meydana gelen alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak yardım bekleyen vatandaş, kendisine sarkıtılan merdivene tırmanarak kurtuldu.

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim alt geçidinde su baskını meydana geldi. Alt geçitten aracıyla geçmekte olan bir vatandaş su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaş aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaş, çevredeki diğer vatandaşların kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.

Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı

Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

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