Pendik'te suni teneffüsle hayata dönen kedinin sağlık durumu iyi

PENDİK'te sel sularına kapılan sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü. Geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınan kendinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB)'nin Pendik'de bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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DHA