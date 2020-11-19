Pendik'te tarihi yapılar gravürlerle tekrardan hayat buldu!

Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde “Gravürlerle Türkiye Tarihi” adlı sergi vatandaşların gösterimine sunulmaya devam ediliyor. Herkes tarafından bilinen yapıları sanatseverlerle buluşturan Mustafa Sarıtaş, günümüzde bu sanatı icra eden sanatkarların azaldığını belirtti.

Pendik’te ilk sergisini açan Mustafa Sarıtaş’a ait “Gravürlerle Türkiye Tarihi” Sergisinde; Çırağan Sarayı’ndan Galata Kulesi’ne kadar yakın döneme ait tarihi yapıların yanı sıra milattan önce kurulmuş asırlık antik kentlere ait gravürler de yer alıyor. Özellikle gölgelendirmeleri ustalıkla gravürlere yansıtan Sarıtaş’ın çoğu eseri gerçeğe yakın siyah beyaz bir fotoğraf gibi duruyor.

“GRAVÜR MEŞAKATLİ, SABIR İSTEYEN BİR SANATTIR”

Türkiye ve dünya tarihinin önemli eserlerini inceleyerek gravür sanatıyla buluşturan Mustafa Sarıtaş her bir eserini ortalama bir haftada yapıyor. Gravür’ü günümüzde ilginin azaldığı oldukça zor bir sanat olarak nitelendiren Sarıtaş: “Bu sanatı kara kalem sanatı olarak görüyorlar. Oysa gravür asla bir kara kalem sanatı değil. Oldukça meşakatli, sabır isteyen ve günümüzde sayıları giderek azalan sanatkarların ilgilendiği bir sanattır. Bunu eserlere ancak dikkatli baktığınızda anlayabilirsiniz.” diyor.