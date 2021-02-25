Pendik'te tekmeli yumruklu park kavgası! Birbirlerini yerden yere vurdular
Pendik'te iki kişi park meselesi yüzünden dükkanda tekme ve yumruklarla birbirlerine girişti. Sokağa taşan kavga uzun bir süre devam ederken çevredekilerin müdahalesiyle zar zor sona erdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler ise iki şahsı kasten yaralama sebebiyle gözaltına alırken o anlar kameraya böyle yansıdı.
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25 Şubat 2021 Perşembe 10:07
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