Pendik'te tekmeli yumruklu park kavgası! Birbirlerini yerden yere vurdular

Pendik'te iki kişi park meselesi yüzünden dükkanda tekme ve yumruklarla birbirlerine girişti. Sokağa taşan kavga uzun bir süre devam ederken çevredekilerin müdahalesiyle zar zor sona erdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler ise iki şahsı kasten yaralama sebebiyle gözaltına alırken o anlar kameraya böyle yansıdı.