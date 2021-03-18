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  3. Pendik'te testereli kavga ucuz atlatıldı: 2 yaralı

Pendik'te testereli kavga ucuz atlatıldı: 2 yaralı

Pendik'te bir hurdacı dükkanında çıkan testereli kavgada korku dolu anlar yaşandı. Testere ve bıçakların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Pendik'te testereli kavga ucuz atlatıldı: 2 yaralı

Pendik'te testereli kavga ucuz atlatıldı: 2 yaralıPendik'te bir hurdacı dükkanında meydana gelen kavgada korku dolu anlar yaşandı. Öfkeli tarafların birbirine bıçak ve testerelerle saldırdığı olayda can kaybı yaşanmazken, 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 kişi, işyeri sahibi ile fiyat konusunda tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Dükkana genel 3 şahıs, fiyatta çıkan anlaşmazlık üzerine işyeri sahibi baba ile oğluna testere ve bıçakla saldırdı.

Pendik'te testereli kavga ucuz atlatıldı: 2 yaralı

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavganın büyümesi üzerine müşteri olarak dükkana gelen şahıslar olay yerine 4 kişi daha çağırdı. Öfkeli şahıslar kavganın büyümesi üzerine baba ve oğluna dükkanda bulunan bıçak ve testereyle saldırdı. Baba ve oğlu yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işyeri sahibi Veysel U. ve oğluna sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Pendik'te testereli kavga ucuz atlatıldı: 2 yaralı

"BİZE DE SALDIRMALARINDAN KORKTUK"

Olaya tanıklık eden Beytullah G., “Ben arkadaşımla birlikte buradan geçiyordum. Yoldan bir baktık, kavga var. Adam baygın bir şekilde yerde kanlar içinde. Baygın bir şekilde vurmaya başladılar sopayla sonra. Ambulansı falan aradım. Acil 112’yi, polis imdadı aradım gelsinler diye. Ondan sonra adamlar bizim üzerimiz üzerimize geleceği için biz de korktuk. Testere ile saldırdılar. Bıçakla saldırdılar. Sopayla saldırdılar. Silah vardı. Adamın belinde iki yaralı var” dedi.

Pendik'te testereli kavga ucuz atlatıldı: 2 yaralı

 

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