Pendik'te trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pendik Sahil Bulvarı üzerinde Kartal istikametine seyir halinde olan Murat K. (43) idaresindeki 34 JF 4334 plakalı otomobil, aynı yönde kırmızı ışıkta beklemekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDN 810 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü ağır yaralı halde Pendik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Murat K. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





Kaynak: AA