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Pendik’te trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul'un Pendik ilçesi Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Pendik’te trafik kazası: Yaralılar var

Pendik'ta meydana gelen trafik kazasına ilişkin edinilen bilgiye göre; 34 KR 4692 plakalı otomobilin şoförü Said E. Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Said E. idaresindeki otomobil karşı şeride geçerek Semih A.'nın kullandığı 34 EKB 788 plakalı araca çarptı.

Kazada, sürücüler dahil araçta bulunan yolcular Adem Ö., Çağatay Ş., Adem A. ve Ufuk Ş. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Pendik’te trafik kazası: Yaralılar var

Berkem Temizel
Gece Editörü
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