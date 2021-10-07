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Pendik'te uyuşturucu operasyonu! Tırın içine gizlenmiş 85,5 kilo eroin bulundu!

Pendik Limanı'na gelen tırların uyuşturucu kaçakçılığı yapabileceği şüphesiyle İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin tepki verdiği tırın dorse kapılarının içerisinde gizlenmiş 85,5 kilo eroini ele geçirdi.

Pendik'te uyuşturucu operasyonu! Tırın içine gizlenmiş 85,5 kilo eroin bulundu!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Pendik Limanı'nda riskli görülen bir tırın aranmasıyla içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Pendik Limanı'na gelen tırların uyuşturucu kaçakçılığı yapılabileceği dikkate alınarak incelemelerde bulunuldu. İran'dan İtalya'ya giden mermer yüklü yabancı plakalı bir tır riskli görülerek x-ray taramasına gönderildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla tır incelendi. Köpeğin, tepki verdiği tırın dorse kapıları içerisine gizlenmiş içerisinde 245 paket uyuşturucuyu ele geçirirken,  tespit cihazı ile uyuşturucu tozun eroin olduğu belirlendi.

85,5 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Tırın sağ dorse kapısına gizlenmiş 120 pakette 41 kilo, sol dorse kapısına gizlenmiş 125 pakette 44,5 kilo olmak üzere toplam 85,5 kilo eroin bulundu. Tır sürücüsü göz altına alınırken uyuşturucu taşıyan araca el konuldu. 85,5 kilo uyuşturucu madde Pendik Limanı'nda ekipler tarafından basın mensuplarına gösterildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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