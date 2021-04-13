Pendik'te ''Vavlar Vadisi'' sanatseverlerle buluşuyor!

Arap alfabesinin 27. harfi olan Vav harfinini ebru sanatıyla harmanlayarak sanatseverle buluşturan Hikmet Barutçugil, düzenlenen “Vavlar Vadisi” adlı sergide 87 eserini vatandaşların beğenisine sundu. Pendik'te Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açılan sergi, Ramamzan ayı boyunca sürecek.

Daha önce elif harfini ebru sanatıyla buluşturan Hikmet Barutçugil’in bu kez sanatını vav harfi için konuşturdu. Sanatçının “Vavlar Vadisi” Sergisi, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katıldığı sergide ebrudan yapılmış farklı renkler ve çeşitli ebatlardaki vavlar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

RAMAZAN AYI BOYUNCA AÇIK OLACAK

Serginin açılışında konuşan Başkan Ahmet Cin: “Hocamız Hikmet Barutçugil bu sanatı yeni nesle aktarma noktasında önemli bir role sahip” diyerek sanatçıyı tebrik etti. Aynı zamanda Ramazan ayı etkinliklerinin ilki olma özelliğine sahip “Vavlar Vadisi” Sergisi 17 Mayıs’a kadar açık kalacak.

''BENCE EN GÜZEL HARF VAVDIR''

Serginin açılışında konuşan Hikmet Barutçugil: “Bence en güzel harf vavdır.” dedi. Geleneksel sanatlara desteğinden ötürü Pendik Belediyesine teşekkür eden Barutçugil: “70’li yıllarda ebru sanatı yok olmak üzereydi. Şimdi yeniden ilginin arttığını görüyoruz. Kültürde uluslararası olmak, önce ulusal olmaktan geçer. Kendi hazinemiz var, batıyı taklit etmeye gerek yok.” şeklinde konuştu.