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Pendik'te vicdanları yaralayan olay: Engelli genci tacizci sanıp öldüresiye dövdüler! Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul Pendik’te akıl sağlığı nedeniyle yüzde 60 engelli bulunan Erman Açıkalın (25), dün akşam saatlerinde işyerinden evine dönerken tacizci sanılıp mahalleli tarafından öldüresiye dövüldü.

Pendik'te vicdanları yaralayan olay: Engelli genci tacizci sanıp öldüresiye dövdüler! Gerçek bambaşka çıktı

Olay, dün Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesinde Seda sokak’ta akşam saat 22.00 sularında meydana geldi.  İddiaya göre önceki gün T.Ö. isimli genç bir kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taciz edildi.  Genç kadının taciz edildiğini öğrenen mahalleli duruma sinirlenerek genç kadın ile birlikte, ertesi gün tacizci avına çıktı. Bu sırada işyerinden evine dönmekte olan Erman Açıkalın’ın gören T.Ö isim genç kadın, mahalleliye kendisini taciz edenin o an yolda geçmekte olan Açıkalın’a benzettiğini söyleyince ortalık bir anda karıştı.

MAHALELİ EVİN ÖNÜNE KADAR KOVALADI

Mahalleli Açıkalın’ı evinin önü kadar kovaladı. Aklı dengesi tam anlamıyla yerinde olmayan Erman, ne olduğunu anlamadan “sosyal mesafeyi korumak” için peşine düşen kalabalıktan kaçtığını  eve kendini zor attığını ifade ederek durumu ailesine bildirdi. Ailesi ise polis ekiplerine haber verdi.

POLİS GELMEDEN “AŞAĞI İN” DİYİNCE OLANLAR OLDU!

Bu sırada evin etrafını kuşatan mahalleli Erman’ın dışarı çıkmasını beklemeye başladı. Polis ekipleri gelmeden önce Erman’ı aşağı inmesi için davet edince olanlar oldu. Zaten diken üzerinde  tetikte bekleyen mahalleli sorgusuz sualsiz Erman’ı yakalayarak öldüresiye dövmeye başladı. Bu sırada polis ekipleri gelene kadar şiddet gören Açıkalın, birkaç dakika sonrada polisler gelince mahallelinin elinden kurtarıldı.

Pendik'te vicdanları yaralayan olay: Engelli genci tacizci sanıp öldüresiye dövdüler! Gerçek bambaşka çıktı

YÜZÜNDE KIRIKLAR VAR

Olayda gençleri azmettirdiği öne sürülen ve  isminin  A.A. olduğu öğrenilen şahısın, Erman Açıkalın’a en çok darbeyi verdiği, mahalleliyi galeyana getirdiği  iddia edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan yüzde 60 engelli Erman ise aldığı ağır darbeler  sebebiyle önce Pendik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Pendik'te vicdanları yaralayan olay: Engelli genci tacizci sanıp öldüresiye dövdüler! Gerçek bambaşka çıktı

GENÇ KADIN POLİS İFADESİNDE “BENZETTİM” DEDİ

Öte yandan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, T.Ö. isimli kadını gözaltına alarak ifadesini aldı. T.Ö. ifadesinde Erman’ı tacizcisine boyu nedeniyle benzettiğini belirtirken, kendisini taciz eden şahsın Erman Açıkalın'ın olmadığını söyledi.

POLİS, MAHALLELİYİ AZMETİREN A.A İSİMLİ ŞAHSI ARIYOR

Mahalleliyi T.Ö. ile birlikte azmettirdiği iddia edilen A.A. isimli şüpheli ise olaydan hemen sonra kaçtı. Polis ekipleri kimliğini belirlediği A.A.’yı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Bölge Gündem Haber Merkezi

Pendik'te vicdanları yaralayan olay: Engelli genci tacizci sanıp öldüresiye dövdüler! Gerçek bambaşka çıktı

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