Pendik'te vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtı
Pendik Kaynarca Mahallesi’nde yolda aşırı süratle ilerleyen bir taksi şoförü, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan köpek elektrik direğine çarpıp dururken o anlar ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
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03 Aralık 2020 Perşembe 11:51
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