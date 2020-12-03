Pendik'te vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

Pendik Kaynarca Mahallesi’nde yolda aşırı süratle ilerleyen bir taksi şoförü, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan köpek elektrik direğine çarpıp dururken o anlar ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.