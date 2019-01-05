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  3. Pendik’te yanan gemiden kurtarılan mürettabat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü

Pendik’te yanan gemiden kurtarılan mürettabat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü

IHAAW125544-ASA/04-01-2019 - Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettabat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü.

Pendik’te yanan gemiden kurtarılan mürettabat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü

IHAAW125544-ASA/04-01-2019 - Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettabat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü. 04.01.2019 12:55:44 TSI NNNN


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