Pendik’te yanan gemiden kurtarılan mürettabat Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü
IHAAW125544-ASA/04-01-2019 - Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettabat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü.
IHAAW125544-ASA/04-01-2019 - Pendik'te yanan gemiden kurtarılan mürettabat hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından deniz polisi tarafından botlarla Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına götürüldü. 04.01.2019 12:55:44 TSI NNNN
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.