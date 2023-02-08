Pendik'te yardım seferberliği! Belediye yetkilileri son durumu açıkladı; En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var

Pendik Belediyesi gelen yardımları göndermeye devam ederken en fazla ihtiyacın başta ısıtıcı ve jeneratör olmak üzere battaniye, hazır gıda ve hijyen ürünleri olduğu belirtiliyor.

Pendik Belediyesi bir yandan deprem bölgesine gönderdiği iş makineleri ve PEAK Ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da bölgeye yardım malzemeleri göndermeyi sürdürüyor.

Belediyeye ait tesisler yardım malzemeleriyle doldu taştı. Belediye ekipleri canla başla malzemeleri tasnif ederek yardım tırlarına yüklüyor. En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var Deprem bölgesindeki afetzedeler için seferber olan Pendikliler yardım malzemelerini belediyeye ait Kurtköy Spor Salonu, Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi ve Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’ne bırakıyor. Battaniye, hazır gıda ve hijyen ürünlerinin yanı sıra en fazla ihtiyaç duyulan malzemenin ise ısıtıcı ve jeneratör olduğu belirtiliyor.