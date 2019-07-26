Pendik'te yat yangını İSTANBUL (AA) - Pendik sahilinde bakım yapılan yatta çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, bakım amacıyla kızağa çekilen yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince büyümeden...

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İSTANBUL (AA) - Pendik sahilinde bakım yapılan yatta çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, bakım amacıyla kızağa çekilen yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın yatta hasara neden oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: AA



