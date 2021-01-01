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Pendik'te yeni yılın ilk dakikalarında cinayet!

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kişi yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.

Pendik'te yeni yılın ilk dakikalarında cinayet!

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi, Fisun Sokak üzerindeki bir evde saat 00.05 sıralarında meydana geldi.

Aynı evde yaşadıkları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

M.E. evde bulunan tabancayla ateş ederek ağabeyi M.E’yi öldürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ağabey M.E’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri baba A.E (65) ile M.E’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde A.E. serbest bırakılırken M.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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