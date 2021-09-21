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  3. Pendik'te yetenekler ortaya çıkıyor! 2021 sezonu kurs kayıtları başladı

Pendik'te yetenekler ortaya çıkıyor! 2021 sezonu kurs kayıtları başladı

Pendik Belediyesi her sene düzenlediği sanat, enstrüman ve meslek kurslarının kayıtlarının 2021 sezonunu açtı. Binlerce kursiyerin katıldığı koronavirüs önlemlerinin alınarak eğitimin verileceği kurslar, yüz yüze olduğu kadar online eğitim olarak vatandaşlara hizmet sunacak.

Pendik'te yetenekler ortaya çıkıyor! 2021 sezonu kurs kayıtları başladı

21 kategori ve 82 branşı Pendik'te vatandaşlarla buluşturan sanat, enstrüman ve meslek kurslarının kayıtları başladı. Koronavirüs tedbirlerine uyularak verilecek kurslarda kursiyerler, farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Her sene binlerce kursiyerin katılım gösterdiği sanat, enstrüman ve meslek kursları bu senede yoğun bir katılımla başladı. Pendik Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (PESEM) tarafından düzenlenen kurs takviminde sanat ve müzik severlerin yanı sıra meslek alanlarında kendini geliştirmek isteyenler için opsiyonlar da mevcut olmaya devam edilmektedir.

Pendik'te yetenekler ortaya çıkıyor! 2021 sezonu kurs kayıtları başladı

PEK ÇOK ALANDA KURS VERİLİYOR

21 kategori ve 82 branşın içerisinde yönetim, hizmet, kişisel gelişim, dil, zirai alanlar, bilişim, tekstil, sanat, enstrüman, tasarım ve gastronomi gibi pek çok alanda kurs bulunuyor. Yüz yüze kursların dışında online kurslar da vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Pendik'te yetenekler ortaya çıkıyor! 2021 sezonu kurs kayıtları başladı

KURSİYERLERDEN HES KODU İSTENİYOR

Kayıtlar internet üzerinden yapılırken kursiyerlerden pandemi kurallarına uygun olarak HES kodu isteniyor. Kurslar hakkında detaylı bilgiye ve kayıt formuna buradan ulaşılabiliyor.

Pendik'te yetenekler ortaya çıkıyor! 2021 sezonu kurs kayıtları başladı

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