Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu

Pendik'te cadde üzerinde içerisinde kimyasal madde bulunan varilin patlaması sonucu ham maddesi tuz ruhu olan sıvı yola döküldü. Kayganlaşan zeminde trafik kazasının da yaşandığı olayda çevrede panik anları yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce içerisinde kimyasal madde bulunan varil yol ortasındaki refüje bırakıldı. Varilin patlaması sonucu cadde üzerine ham maddesi tuz ruhu olduğu belirtilen kimyasal sıvı döküldü. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önündeki caddede yaşanan olayda kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazasının da yaşanmasının ardından çevredekiler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye itfaiyenin "Tehlikeli Madde Müdahale Aracı", polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince kimyasal maddenin dökülmesi ile kayganlaşan yol trafiğe kapatıldı. Kimyasal olaylara müdahalede görevli, kimyasal koruyucu elbiselerini giyen uzman itfaiye ekipleri yola saçılan kimyasal maddeyi temizlemek için çalışma başlattı. Kimyasal maddenin temizlenmesinin ardından trafikte kontrollü olarak geçişlere izin verildi. Polis ekipleri içerisinde kimyasal madde bulunan varili caddeye bırakan kişi veya kişileri yakalamak için olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu

Görgü tanıklarından Muhittin Bölet isimli vatandaş, "Tuz ruhu özündeki madde dolu varil sanırım patladı. Her yeri kapattılar bütün cadde trafiğe kapalı. Varil çok tehlikeli bir yerde, tam hastane önü ve insanların yoğun olduğu bir bölge" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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