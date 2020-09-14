Pendik'te yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 11 yaralı

Pendik'te bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye,polis ve 112 ekipleri sevk edilirken kazada 1 kişi ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.