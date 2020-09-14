Pendik'te yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 11 yaralı
Pendik'te bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye,polis ve 112 ekipleri sevk edilirken kazada 1 kişi ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Pendik’te Güzelyalı Mevkiinde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki çıkamayan yolculara yardım ederken 112 ekipleri ise yaralı yolcuları ambulansla hastaneye kaldırdı. 1'i ağır 11 yaralının olduğu kazayla ilgili polis ekipleri ise inceleme başlattı.
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