Pendik'te yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Güzelyalı'da D-100 Karayolu yanyolda yolcu otobüsü yan yattı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 0805 plakalı yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuya ilişkin ''Çorum-İstanbul seferini yapan 06 AC 8.. Plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Pendik Esenyalı

İstanbul istikametinde E5 üzerinde seyir halindeyken, bugün saat 06.20'de bariyerlere çarparak

devrilmiştir.

Olay yerine hemen Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

112 Acil Servis ekiplerimizden alının ilk bilgilere göre; meydana gelen trafik kazasında (1)’i ağır,

(8)’i hafif olmak üzere (9) yolcu yaralanmış, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.

Kaza nedeniyle yol kontrollü olarak iki şeritten ulaşıma açılmış olup, kaza yapan aracın olay

yerinden kaldırılması çalışmaları devam etmektedir.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bütün yolcularımıza geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' açıklamasında bulundu.