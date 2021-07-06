Pendik'te yürekleri sızlatan olay: 17 köpeğin cansız bedeni bulundu! Zehirlemişler, işkence etmişler

Alınan bilgilere göre Pendik ilçesinde bulunan Çamlık Mahallesindeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemek isteyen hayvanseverler 17 köpeğin ölüsü ile karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

BAZILARI ZEHİRLENMİŞ, BAZILARI İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞ

Belediye ekipleri, hayvanların cansız bedenini topladıktan sonra ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Veteriner işleri birimi yaptığı incelemede, hayvanların bir çoğunun zehirlendiğini bir çoğunun da işkenceye maruz kaldığını belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.