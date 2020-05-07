Pendik'te zincirleme trafik kazası

İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren yağış sabah saatlerinde kazaya neden oldu.Kaza saat 07.30 sıralarında Pendik D-100 Kara yolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü ve iki kamyonetin karıştığı kazada kamyonette bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, bölgeye gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza sonrası sürücüler birbirlerini suçladı. Kaza nedeniyle D-100 Kara yolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayı gören Arda Karali isimli bir vatandaş, “Trafikte seyir halinde ilerliyordum. Arkadaki araçla aramızda en az 50 metre vardı. Normal ilerlerken bir anda ne olduğunu anlayamadım. Arkadaki araç ortada kalan araca çarptı, o da benim araca çarptı. Bir kişi sıkıştı, o da hastaneye kaldırıldı. Olacağı varmış, yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra geçmiş olsun diyorum. Arkadaki araç çok hızlı geliyordu. Öndeki duramadım abi bende suç yok diyor. Kendisini sol şeride attı, benim gördüğüm oydu” diye konuştu.