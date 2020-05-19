Pendik'teki 19 Mayıs doğumlu gençlere bugüne özel sürpriz!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Pendik'teki 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü hediyesi olarak AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in selamını ileterek gençlere Milli Takım forması hediye etti.

Pendik’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlçede 19 Mayıs doğumlu gençlere Pendik Belediyesinin destekleri ile doğum günü sürprizi yapıldı. AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları üyeleri gençlerin evlerine giderek doğum günlerini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in selamlarını ileten gençlik kolları üyeleri, gençlere Milli Takım forması hediye etti. Gençler sürpriz karşısında mutlu olurken, doğum günü sürprizi için teşekkür ettiler.