Pendik'teki baklavacı maganda hakkında Adalet Bakanından flaş açıklama!
Pendik'teki baklavacı maganda hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamada bulundu. Bakan Gül hamile kadının bulunduğu araca saldıran maganda olayına ilişkin; " Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi.
Pendik'teki baklavacı maganda hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamada bulundu. Bakan Gül hamile kadının bulunduğu araca saldıran maganda olayına ilişkin; " Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi.
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