Pendik'teki baklavacı maganda hakkında Adalet Bakanından flaş açıklama! Pendik'teki baklavacı maganda hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamada bulundu. Bakan Gül hamile kadının bulunduğu araca saldıran maganda olayına ilişkin; " Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi.

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Pendik'teki baklavacı maganda hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamada bulundu. Bakan Gül hamile kadının bulunduğu araca saldıran maganda olayına ilişkin; " Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi.



