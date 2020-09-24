Pendik'teki hastanede dehşet anları! Copla camları kırıp polis odasına daldı

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşayan kadın sinir krizi geçirince ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

POLİS ODASINA DALDI

1 gün tedavi altında kalan E.Ç, ertesi gün taburcu olur olmaz hastaneyi birbirine kattı. Bir anda etraftakilere saldırmaya başlayan kadını kimse zapt edemedi. Polis odasına giren E.Ç. dolapları karıştırdı ve hastane polislerine saldırarak orada bulunan copla polis odasının camlarını kırmaya başladı.

TUTUKLANDI

Genç kadın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan E.Ç çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının hastaneyi birbirine katma anları güvenlik kamerasına yansıdı.