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  3. Pendik'teki silahlı saldırıda görgü tanıkları konuştu

Pendik'teki silahlı saldırıda görgü tanıkları konuştu

Pendik'te bu sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş,1 kişi ise yaralanmıştı. Olay anını görenler o anlatı anlattı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 17:46

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