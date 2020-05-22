Pendik'teki yaşlı vatandaşlara berber desteği!

Pendik Belediyesi bünyesindeki Vefa Kıraathanesi'ne kayıtlı yaşlı vatandaşlar için ilçede evde berber hizmeti uygulaması başlatıldı. Bu sayede 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinden çıkmasına gerek kalmadan tıraş olması sağlanacak.

Normalleşme süreci kapsamında berberler hizmet vermeye başladı. Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemiyor. Bu duruma çözüm getiren Pendik Belediyesi yaşlı vatandaşların evlerine berber götürüyor.

Evde berber hizmetinden Pendik Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Kıraathanesi’ne kayıtlı yaşlı vatandaşlar yararlanıyor. Koruyucu giysi ve maskeyle evlere giden berber, her tıraş öncesi ekipmanları dezenfekte ediyor. Hizmeti alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ettiler.