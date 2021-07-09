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  3. Pendik'teki zincirleme kazada faciadan dönüldü! 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdi

Pendik'teki zincirleme kazada faciadan dönüldü! 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdi

İstanbul Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdi. Kaza sonucunda 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Pendik'teki zincirleme kazada faciadan dönüldü! 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdi

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. 2 TIR ve İETT otobüsünün birbirine girdiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. 

ANİ FREN KAZA GETİRDİ

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan kaza saat 13.00 sıralarında Pendik'te Kurtköy - Akfırat kavşağında meydana geldi. İddialara göre seyir halinde olan 06 BN 5726 plakalı TIR'ın ani fren yapmasıyla seyir halinde 34 TP 8549 plakalı İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kaza yapan otobüse, arkadan gelen 44 AF 591 plakalı başka bir TIR'ın çarpmasıyla zincirleme kaza oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendikteki zincirleme kazada faciadan dönüldü! 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdi

YOL KAPANDI, TRAFİKTE ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü çocuk 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda trafik kilitlenirken, araç yoğunluğu oluştu. Kaza sonrasında konuşan otobüs şoförü Fatih Önemli, “TIR  ile aramızda 3 metre vardı. Aniden fren yaptı biz ona arkamızdaki TIR da bize vurdu. Kazada 1 yaşlı ve 3 çocuk hafif yaralandı. Polis ekipleri geldi. Ambulansta yaralıları alarak hastaneye götürdü. Ben şoför koltuğunun oradan zor çıktım. Her tarafım kesildi” diye konuştu.

Pendikteki zincirleme kazada faciadan dönüldü! 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdi

Kazada otobüste bulunan yolculardan Mehmet Barlas, 3 çocuk ve 1 yaşlı adam yaralandı. Otobüs şoförü ise bulunduğu yerde sıkışarak, yolcuların imkanı ile sürücü kabininden çıktı. Görgü tanığı, "Kazaya sebebiyet veren siyah bir araç zaten kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bizim otobüs nerden baksan 3 metre ileri fırladı” diyerek kaza anını anlattı.

Pendikteki zincirleme kazada faciadan dönüldü! 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdiPendikteki zincirleme kazada faciadan dönüldü! 2 TIR ve İETT otobüsü birbirine girdi

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