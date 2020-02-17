Pendik'ten Elazığ'a kitap desteğine tam gaz devam ediliyor

Elazığ'a kuru gıda ve kıyafet yardımıyla desteklerini esirgemeyen Pendik Belediyesi, 24 Şubat’ta yeniden eğitim ve öğretime başlayacak öğrenciler için bağışçıların desteğiyle kitap göndermeye devam ediyor. Pendik'teki belediye kütüphanelerine üye kitapseverlerin de katkılarıyla deprem bölgesinde bulunan Hacı Hulusi Yahyağil Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Bünyamin Torğut İlkokulu ve Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu öğrencileri için yüzlerce kitap gönderilecek.

Kitapseverlerin ve öğrencilerin bağışta bulunduğu kütüphanelerden biri de Kavakpınar Kütüphanesi oldu. Kitap okuyanların yanı sıra test çözmek ya da ders çalışmak için gelen öğrenciler kitap bağışında bulundular. Deprem bölgesi Elazığ’daki okulların kütüphanelerini daha da zenginleştirecek tarih, roman, hikaye, şiir ve araştırma konulu kitaplardan oluşan koliler bu hafta sonu yola çıkacak.

Adem Özer: Bu kitaplar özellikle öğrencilerindeprem acısını bir nebze olsun azaltacaksa ne mutlu bize.

Nisa Yazıcı: Böyle bir yardıma aracılık ettiği için Pendik Belediyesine teşekkü ederim. Keşke imkanım olsa binlerce kitap gönderebilsem.

Fırat Tayfur: Bu kitapları okusunlar, okudukça onların yanlarından olduğumuzu hatırlasınlar. Böyle anlamlı kampanyaların devam etmesini diliyorum.