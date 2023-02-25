Peng Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peng Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peng Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peng Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peng Lu 28 Ekim 1989 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吕鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peng Lu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Peng Lu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Peng Lu'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peng Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peng Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peng Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peng Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında DL Pro Res.

3 Temmuz 2013 yılında DL Aerbin

30 Ocak 2015 yılında BJ Enterprises

18 Ocak 2017 yılında BJ Guoan

24 Mart 2021 yılında QD FC

21 Nisan 2022 yılında DL Pro

Peng Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peng Lu şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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